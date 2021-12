Politiet melder igen i år om få indbrud op til jul

Det samme billede tegner sig i 2021. Her er der indtil videre anmeldt 354 indbrud, fremgår det af tallene fra Rigspolitiet.

Hos Sydsjællands og Lolland Falsters Politi håber vagtchef Stefan Jensen, at der også i år vil være et lavt antal indbrud julen over. Han peger på, at mange på grund af corona holder jul i mindre grupper og derfor i højere grad opholder sig derhjemme.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi lyder meldingen fra vagtchef Henrik Sønderskov, at politiet trods de lavere anmeldelsestal har fokus på at forebygge indbrud og på at reagere hurtigt på eventuelle anmeldelser.

- Vi har patruljer ude, som er klar til at reagere på anmeldelser om indbrud. Det kan være fra for eksempel naboer eller andre, som observerer noget mistænkeligt, siger Henrik Sønderskov.