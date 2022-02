Politiet melder om overraskende rolig weekend trods genåbning

- Det er forløbet stille og roligt i forhold til, det er den første weekend uden restriktioner, siger John Christiansen, der er vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Lørdag nat har også været en stille affære for Sydøstjyllands Politi, der havde en travl fredag aften



- Der har været mange mennesker, men der har ikke været meget, vi har skulle håndtere, siger Torben Wind, der er vagtchef i Sydøstjyllands Politi.



En overraskende weekend

Der er første weekend siden covid-19 ikke længere bliver kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og derfor havde politiet også forventet, at nattelivet kunne blive en stor opgave for dem. Allerede tidligt lørdag aften modtog Syd- og Sønderjyllands Politi mange anmeldelser om unge, der slog sig løs i byen, men aftenen viste sig at forløbe ganske roligt.