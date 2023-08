Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

De sidste par uger har kontrollen været skærpet efter en forhøjet sikkerhedstrussel mod Danmark i forbindelse med den seneste tids koranafbrændinger.

- Politiet og PET holder fortsat et vågent øje med den aktuelle sikkerhedssituation, og hvis situationen tilsiger det, er vi klar til at iværksætte initiativer med henblik på at beskytte landets sikkerhed, fortæller chefpolitiinspektør i Rigspolitiet Peter Ekebjærg i pressemeddelelsen.