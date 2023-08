Politiet opretholder skærpet grænsekontrol

Det oplyser Justitsministeriet på sin hjemmeside.

Den skærpede kontrol indebærer blandt andet, at politiet har genindført fast bemanding ved de tre store grænseovergange i Padborg, Kruså og Frøslev.

Årsagen til forlængelsen er ifølge Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) fortsat frygten for, hvad den seneste tids koranafbrændinger kan føre med sig.

- Den seneste tids koranafbrændinger har betydning for det aktuelle trusselsbillede. Vi står i en alvorlig situation, hvor vi fortsat har behov for en skærpet kontrol ved de danske grænser for at imødegå de trusler, som Danmark står overfor, lyder det i en udtalelse fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).