Politiet sætter fokus på skolevejene

De næste uger holder politiet godt øje med vejene i forbindelse med skolestart. Det skriver Sydjyllands Politi på det sociale medie X.

Skolerne i Syd- og Sønderjylland byder mange nye skoleelever velkommen i løbet af uge 32 og 33. Det betyder mange små og urutinerede trafikanter i den travle morgentrafik.

- Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt eller glemmer at bruge sele på dem selv og deres børn, er uopmærksomme eller som ikke respekterer forbudsskilte ved skolerne, siger politikommissær John Weber fra Syd- og Sønderjyllands Politis Færdselsafdeling.