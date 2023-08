Politiet skærper grænsekontrol midlertidigt

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Beslutningen kommer i kølvandet på den seneste tids koranafbrændinger, da politiet mener, at det har betydning for det aktuelle trusselsbillede.

Det er Rigspolitiet, der på anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) har truffet beslutningen.

- Jeg noterer mig, at myndighederne har vurderet, at det i en begrænset periode er nødvendigt at skærpe politiets indsats ved de danske grænser af sikkerhedsmæssige grunde. For mig at se understreger den skærpede grænseindsats hele sagens alvor, udtaler justitsminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.



Justitsministeriet oplyser, at den skærpede grænseindsats i første omgang er gældende til og med den 10. august.