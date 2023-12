Politiet søger vidner til indbrud i varebiler

Politikommissær Kent Brynilsen beder derfor nu borgere i området om hjælp.

- Bor man eller har en virksomhed eller lignende med overvågning i de berørte områder, så må man meget gerne undersøge, om der skulle være noget mistænkeligt at se på videoen i løbet af aftenen og natten til onsdag, som kunne have interesse for sagen, siger han.



Ifølge politiet kan det specifikt dreje sig om, hvis nogen er kørt op i ens indkørsel om aftenen eller natten, hvis en uvedkommende pludselig kan ses på ens overvågning, eller hvis der er personer eller køretøjer, hvor det virker som om, at personer forsøger at gemme sig eller undgå kameraet.

Hvis du har informationer, billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet videre, kan du kontakte dem på telefonnummeret 114.