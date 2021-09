Politiet: Unge knallertbøller skal stoppes med forældrenes hjælp

Derfor planlægger politiet nu indsatser med fokus på utryghedsskabende knallertkørsel.

- Vi ser med stor alvor på, at så mange føler sig udsatte i forhold til knallertkørere, siger lederen af færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, i en pressemeddelelse.

Risiko for forsikringsproblemer

Hvis en tunet knallert bliver involveret i en ulykke, kan det blive en dyr omgang.

Forsikringsselskabet vil sandsynligvis ikke dække skaden. De vil også kræve, at erstatninger udbetalt til andre involverede, bliver dækket af knallertkøreren og dennes forældre, hvis der er tale om knallertkørere under 18 år.

- Ansvarsløsheden hos en del unge drenge er tankevækkende, når man ser dem forsøge at stikke af fra politiet. For hvis de gør det, når de er 17 år og kører på knallert, hvad sker der så, når de er 18 og har fået kørekort, spørger Knud Reinholdt.

Mange sager med defekte bremser

Politiet ser også ofte, at bremserne ikke fungerer optimalt eller slet ikke fungerer. Defekte bremser kan i yderste konsekvens koste liv.

Forleden havde Syd- og Sønderjyllands Politi en razzia i Sønderborg-området, hvor der blev optaget rapport i 25 sager.

Forældre skal på banen

Ifølge Knud Reinholdt er det alt for mange sager, og han peger på, at forældrene har et medansvar.

- Forældrene må nødvendigvis lave helt klare aftaler med de unge, når de får lov at få en knallert. Der skal være forsikring på, hjelmen skal bruges, der må ikke være ændringer på den godkendte knallert, og hvis de bliver stoppet af politiet, så standser de selvfølgelig, siger han.

Vicepolitiinspektør Knud Reinhold understreger, at det er forældrene, der skal sørge for at give deres teenagere de rigtige værdier og følge op på, om deres børn følger reglerne.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil fortsætte med at lave særlige indsatser mod knallerter og scootere.