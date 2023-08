Politiets opfordring: Smæk røret på

En ældre kvinde oplevede onsdag, at Simon Madsen fra Nordea ringede og ville hjælpe med et hacket dankort. En af hans kollegaer ville komme og hente dankortet.

Simon Madsen fra Nordea findes dog ikke. Derfor har politiet en klar opfordring til alle: Smæk røret på, hvis Simon fra Nordea ringer. Den slags kriminalitet oplever de meget af i tiden, oplyser de i en pressemeddelelse.

- Uanset hvor overbevisende de kriminelle lyder, så skal man ikke lade sig narre. En ægte bankrådgiver eller politimand vil aldrig bede om at få MitID-oplysninger, personnummer og kontooplysninger over telefonen, ligesom de aldrig vil hente et dankort og en pinkode, fortæller vicepolitiinspektør Jacob Rindom.