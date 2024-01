Politikere om kongens Folketingsbesøg: - Det er kæmpestort

Hvordan var det at være med til Folketingets markering af tronskiftet?

Det var virkelig specielt at være med til at opleve. Folketingets formand og statsministeren holdt nogle flotte taler, og så var det en rørende øjeblik, da DR’s pigekor kom og sang. Derefter gik vi over i Landstingssalen, hvor jeg var blevet bedt om at stå klar klokken 10.59 ved det første ventebord, for så ville kongen komme forbi og snakke med mig. Her stod vi og snakkede i fem til syv minutter om mit arbejde Europaudvalget, som også var baggrunden for, hvorfor jeg var blevet udvalgt til at snakke med ham. Jeg havde også min ældste søn, Mads, med, som sad på tilskuerrækkerne, og det er dejligt at kunne dele oplevelsen med ham. Så det har været en helt igennem fantastisk weekend.

Hvad betyder kongehuset for dig?

Kongehuset betyder rigtig meget. Det har været en del af mit liv, og jeg havde aldrig kendt andre regenter end dronning Margrethe før i går. Min familiemæssig baggrund med en far i politik, og som har deltaget i rejser med kongehuset, gør også, at vi har fulgt dem meget, og derfor fylder det naturligvis noget, og det har en vis storhed og stolthed over sig. Den sjove historie er, at i min familie møder vi altid kongehuset med velpudsede sko, fordi vi er skohandlere, men jeg var løbet tør for sort skocreme i går, da jeg fik beskeden om, at jeg skulle mødes med kongen. Jeg måtte i Magasin, og det er jo skidt, når skohandleren skal det, siger han med en efterfølgende grin.

Hvilken konge tror du, at kong Frederik 10. bliver?

Hans viden og interesse for det udenrigspolitiske område, som vi drøftede, er stor, og han er meget velformuleret. Jeg gik derfra med vished om, at her er en konge, der interesser sig for, hvad der sker ude i verden. Han sagde jo selv i sin tale, at han vil være “en konge af i morgen” - altså en konge, som reagerer ud fra den verden, vi lever i. Jeg tror også, at han bliver en meget folkekær konge, og så har man en fornemmelse af, når man taler med ham, at han har en særlig evne til at sætte sig ind i de personer, han taler med. Han er nemlig et ualmindeligt sympatisk menneske, og det tror jeg, at dansk erhvervsliv kommer til at drage stor fordel af. Han kan åbne mange døre.

Vi lever i en tid, hvor mange monarkier efterhånden er blevet afløst af republikker. Hvorfor skal vi fremadrettet have et konstitutionelt monarki i Danmark, som vi har nu?

Det skal vi dels, fordi det er en del af vores arv og DNA. Men vi skal også fastholde kongehuset, fordi vi som danskere skal have noget at se op til. Deres rolle i at fremme dansk erhvervsliv er meget specielt. Det, at have en institution som ikke er politisere, som kongehuset jo ikke er, gør, at kongehuset for udenlandske ledere er ufarlige, og det er en fantastisk tilgang at have til verden.

Som ung ønskede kong Frederik 10., at han ikke skulle være Danmarks konge en dag. Hvad tænker du om, at vi nu har en konge, som ikke ønskede sin position tidligere i sit liv?

Det ser jeg intet problem i. Det er langt de færreste, der ved, hvad de vil være, når de bliver voksne. Det er den udvikling, som man er på i løbet af sin barndom og ungdom, selvom det kan være svært at vide, at man skal noget bestemt. Man kan sagtens forestille sig, at det kan være svært at være i som ung, men jeg er ikke tvivl om, at han kommer til at gøre det godt. De gange, jeg har mødt ham, har han fremstået som en god repræsentant for Danmark, og det er jeg sikker på, at han fortsætter med at være.