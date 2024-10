Politikere vil give sig selv kæmpe skattelettelse med 12 års tilbagevirkende kraft

Konkret går lovforslaget ud på, at folketingspolitikere skal have skattefri kørselsgodtgørelse med intet mindre end 12 års tilbagevirkende effekt.

For 10. oktober stillede en række politikere nemlig et lovforslag, der skal føre til, at politikerne kan få lov at beholde pengene i egen lomme.

Folketinget erkender fejlen og forklarer til Ekstra Bladet, at der skulle have været betalt skat af i alt fem millioner kroner, hvis alt havde været i sin skønneste orden.

I hvert fald står det ingen steder i loven, at politikerne kan køre skattefrit rundt til møder i hele landet – alligevel har det været tilfældet.

Lovforslaget om at blåstemple udbetalingerne kommer fra Folketingets formand, Søren Gade (V), Karina Adsbøl (DD), Leif Lahn Jensen (S), Karsten Hønge (SF) og Lars-Christian Brask (LA).

I en orientering til Folketingets Udvalg for Forretningsorden, kalder Folketinget selv de mange års skattefrihed for "uhjemlede udbetalinger", skriver Ekstra Bladet.

Det her lugter så sindssygt dårligt

Selvfølgelig er det retfærdigt, at politikere skal have gratis kørsel, når de tager til Hvide Sande og drikker lunken kaffe og spiser tør sandkage i forbindelse med deres arbejde, men at det skal være med 12 års tilbagevirkende effekt virker mildest talt suspekt.

- Det er alene gennemgangen af rejsereglerne, der er årsagen til, at ønsket om at sikre den manglende hjemmel er opstået. Folketingets Administration kender ikke de enkeltes medlemmers skatteforhold, men er ikke bekendt med, at der har været sager om manglende skattebetaling eller lignende som følge af udbetalt befordringsgodtgørelse, står der.

Det var dog ikke mange ord, Danmarksdemokraten havde til TV 2. I stedet henviser hun til en artikel på Folketingets hjemmeside , hvor de forklarer, hvad lovforslaget konkret kommer til at ændre.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra alle fem politikere. Danmarksdemokraternes Karina Adsbøl er vendt tilbage på henvendelsen.

- Det her lugter så sindssygt dårligt, lyder den indledende reaktion fra ham.

- Normal praksis er jo, at det er borgernes ansvar at navigere i skattesystemet. Hvis ikke man forstår skattelovgivningen korrekt, skal man betale ved kasse 1, men politikerne har jo åbenbart ikke forstået deres egne regler her, og så kan de bare gå ind og sige "vi synes ikke, vi skal betale". Det virker enormt hyklerisk.

Ifølge Lawand Hiwa Namo udhuler det borgernes tillid til både politikerne og skattesystemet.

For hvordan kan politikerne forvente, at borgene følger reglerne, hvis ikke det gælder for dem selv? spørger han.

Mister ikke en krone

Også Lars-Christian Brask fra Liberal Alliance er vendt tilbage på TV 2s henvendelse.

- Tag en snak med Søren Gade om det, lyder det fra ham.

Søren Gade er ikke vendt tilbage på TV 2s henvendelse, men til Ekstra Bladet fremhæver han, at skatteyderne ikke mister en krone af, at man nu lovfæster politikernes skattefrie kørsel.

- Det kommer ikke til at koste ekstra, da pengene allerede er afsat og udbetalt. Derfor er der ikke behov for at finde nye midler til lovforslaget, skriver Søren Gade.

Søren Gade afviser også, at politikernes pludselige interesse for at lovliggøre rabatten bunder i, at politikerne er blevet kontaktet af Skat.