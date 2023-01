Politikere vil have minister på banen i gebyr sager

- Jeg synes, at det er en ulige retstilling, når nogle får eftergivet deres gæld helt eller delvist, mens andre har betalt. Jeg vil spørge ministeren, hvad vi kan gøre for dem, siger Karina Lorentzen fra SF.



Teknisk set er der tale om dagsgebyrer, ikke bøder, dem kan kun politiet udstede, men det kan jo være et fedt for de borgere, der skal til lommerne.

- Jeg kan i det hele taget ikke forstå den konstruktion, at man sætter et privat firma til at inddrive gæld for det offentlige, det er noget mærkeligt noget, siger Peter Kofod, DF.



Den holdning deler også Karina Lorentzen fra SF.

Privat firma inddriver offentlig gæld

- Jeg kan ikke forstå, at man sætter et privat firma til at administrere inddrivelse af gæld. Hvorfor er det ikke Gældsstyrelsen. Så ville borgerne få besked i e-Boks, og Gældsstyrelsen har også andre metoder til at inddrive gæld, for eksempel lønindeholdelse, siger Karina Lorentzen, der også er sit partis retsordfører.