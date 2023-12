Politikreds får opkald om fyrværkeri

De melder nemlig om stigning i antallet af opkald om fyrværkeri. Det er både om lovligt og ulovligt fyrværkeri, som er til gene eller direkte risiko.

Det skriver DR.

- Det er borgere, som føler sig chikaneret af bragene, danske og udenlandske borgere ved grænsen, som er i besiddelse af fyrværkeri, og så var der henvendelser om den uheldige episode fra i går, siger vicepolitiinspektør Karsten Aaskov.



Han henviser til de to unge mænd, som torsdag aften måtte køres på hospitalet, efter at de sammen med en tredje mand havde antændt en større mængde ulovligt fyrværkeri ved Grimstrup i nærheden af Esbjerg.

En foreløbig opgørelse fra Toldstyrelsen viser, at styrelsen fra 1. januar til 19. december 2023 har tilbageholdt over to ton ulovligt fyrværkeri.