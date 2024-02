Politisk boardingkort fik ikke luft under vingerne alle steder

I den seneste periode har landets 8. og 9. klasser arbejdet med demokrati og folkestyre. Det er i denne uge afsluttet med et valg komplet med vælgermøder, valgcafeer og alt, hvad der hører til sagen henhørende.

Dansk Folkepartis Ungdom har lavet en flyer, der er udformet som en enkeltbillet til Mellemøsten. Først ved nærmere inspektion viser det sig, at det er kriminelle indvandrere, der skal have en enkelt billet.

Det politiske stunt har stødt nogle. Mads Engelund Larsen fra DFU fortæller, at han har fået forbud mod at uddele flyerne på to af de fire skoler, han skulle til ungdomsvalg på.