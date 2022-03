Særlov tillader at ukrainske flygtninge kan arbejde og børnene gå i skole

- Vi har været vidne til et meget brutalt overfald fra Rusland mod Ukraine, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

- Det er ikke så mange endnu, der har søgt asyl. De fleste bor hos venner og bekendte. Det synes vi ikke er holdbart.

Fredag oplyste Udlændingestyrelsen, at i alt 158 ukrainere torsdag havde søgt asyl i Danmark efter Ruslands invasion af Ukraine.



- Vi vil gerne, at de hurtigst muligt kan blive en del af det danske samfund. Det er hovedsageligt kvinder og børn, der forlader Ukraine nu, tilføjer Tesfaye.

De mennesker, som har asyl i Ukraine i øjeblikket vil også få mulighed for at komme til Danmark under den nye særlov om ukrainske flygtninge.

Det siger SF's udlændingeordfører Carl Valentin på et pressemøde om særloven.

Lov vil formentlig være gældende om to uger

- Vi har indgået en aftale om, at vi på mandag om otte dage får fremsat et lovforslag, så vi kan udstede opholdstilladelse til ukrainere i Danmark, siger Mattias Tesfaye. Det betyder, at loven formentlig vil gælde om to uger, oplyser han.