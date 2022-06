Politisk flertal omdanner udskældt kontanthjælpsloft

Et politisk flertal omdanner kontanthjælpsloftet til en indkomsttrappe, der lægger et loft over, hvor meget en borger kan få i offentlige ydelser.



Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde om sociale ydelser, som har været længe ventet.

- Vi afskaffer kontanthjælpsloftet og indfører i stedet en indkomsttrappe. Det betyder, at der fortsat vil være en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde, og at man heller ikke kan modtage ydelser i ubegrænset omfang.

- Det betyder, at vi hjælper børnene, og at mange flere børn kan deltage i kultur- og fritidstilbud på lige fod med deres jævnaldrende kammerater, som har forældre i arbejde, siger Hummelgaard.