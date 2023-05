Politisk reaktion på ny aftale om landejendommene

Hvad den naturkategori indebærer kan esbjerggenseren endnu ikke konkretisere, men han tilføjer overfor TV SYD at det er positivt og at processen er påbegyndt.

- Vi har virkelig lyttet de seneste uger og derfor har vi nu gjort det mere enkelt og forståeligt, siger Anders Kronborg, og tilføjer

- Hele intentionen med den her lov er jo netop ikke at gøre det mere besværligt at bosætte sig i landområderne.