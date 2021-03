Populær valg-test bliver endnu bedre med nyt samarbejde

Samarbejde om spørgsmål

Kandidattesten udgøres af omkring 20 spørgsmål. Nogle formuleres af TV 2 og har landsdækkende karakter. Resten stilles af Jysk Fynske Mediers lokalredaktioner og TV 2-regionerne i fællesskab.

- Samarbejdet er en styrke for os alle. Jeg har også et berettiget håb om, at vi lokalt-regionalt udvider samarbejdet omkring KV21 med mere end bare kandidattesten. Der er mange andre redaktionelle samarbejdsmuligheder på kryds og på tværs.

Måske via links til hinandens historier, deling af video eller andet, der styrker indholdet til brugerne. Uanset, om vi så kommer fra TV 2, en af Jysk Fynske Mediers mange aviser eller fra en TV 2-region, siger Esben Seerup, direktør på TV 2 Fyn.

De tre parter er enige om i den nærmeste tid direkte at afsøge interessen hos flere lokale og regionale dagbladspartnere, inden det praktiske arbejde med at forberede kandidattesten for alvor går i gang efter påske.