I hvert fald hvis der er tale om Karen Volfs originale kammerjunker.

Kammerjunkerne tilbagekaldes nemlig, efter at flere poser har været i mulig kontakt med mus.

- Vi tilbagekalder produktet for at sikre, at du med vores kammerjunkere får et produkt af høj kvalitet hver gang, skriver producenten Bisca A/S i en pressemeddelelse.

Hvis du har købt en af poserne med kammerjunker, bør du enten smide dem ud eller returnere den til den butik, du har købt kammerjunkerne i.