Postmanden fra Vorbasse vender tilbage til sin gamle rute - på en måde

Postbuddet husker også stadig Anna Margrethe Povlsen og den smukke have og de mange fester, som han var med til. Folketingsmedlemmet indspillede i hvert fald en lykønskningsvideo i anledningen af Anna Margrethes 70-års fødselsdag.



I 1986 er det dog slut med at være postmand, og i 1990 bliver Henrik Dam Kristensen for første gang valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet. Titlen som 'Postbuddet fra Vorbasse' hænger dog ved den dag i dag.

- Jeg var jo glad ved at være post. Det morsomme er, at det har været en af de mindre dele af mit arbejdsliv, men det er helt fint, at det er det, jeg for nogen stadig kendt for, siger han.

En mand man respekterer

I sine 32 år i dansk politisk har Henrik Dam Kristensen blandt andet haft fem forskellige ministerposter, været medlem af EU-parlamentet, præsident for Nordisk Råd og siden 2019 har han været formand for Folketinget. Han har dog svært ved at pege en bestemt hændelse ud, som han er mest stolt af.

- For mig er det summen af hele min karriere, der gør mig mest stolt. Der er da nedslagspunkter, hvor jeg var glad for, at jeg var der. Blandt andet økologireformerne jeg gennemførte som landbrugs- og fødevareminister, samt flexjobordningen og en række tiltag på den kollektive trafik, siger Henrik Dam Kristensen.