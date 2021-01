Pressemøde klokken 18: Coronarestriktioner ventes at blive forlænget tre uger

Statsministeriet har torsdag indkaldt til pressemøde om covid-19 situationen.

På pressemødet klokken 18 i Statsministeriet ventes de nuværende restriktioner at blive forlænget frem til 28. februar. Det erfarer Ritzau og flere andre medier.

Dermed ser det ikke ud til, at børnene i 0. – 4.-klasser vender tilbage til skolen i uge seks. Ifølge Ritzaus oplysninger skal modelleringsgruppen under Statens Serum Institut (SSI) dog regne på muligheden for at åbne for 0-4 klasse før 28. februar.

Ud over høje smittetal tidligere i januar har bekymring for den særlige britiske variant af corona B117 medvirket til, at Danmark i øjeblikket er midt i en omfattende nedlukning.

Sundhedsmyndighederne har tidligere vurderet, at varianten kan blive den dominerende variant i midten af februar.

Og det vurderes, at det kan blive sværere at holde epidemien under kontrol, når den meget smitsomme britiske variant dominerer.