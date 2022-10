Prins Joachim: Min mor har ikke forsøgt at tale med os

Mister titler

Onsdag oplyste kongehuset, at dronningen havde besluttet, at prins Joachims fire børn fra januar ikke længere skal benævnes prinser og prinsesse. Men de beholder deres titler som greve og komtesse af Monpezat.

Det gælder for prins Nikolai på 23 år og Felix på 20 år, som prins Joachim har med grevinde Alexandra, samt Henrik på 13 år og Athena på 10 år, som prins Joachim har med prinsesse Marie.

Kongehuset begrundede beslutningen med, at dronningen ønsker, at børnene skal have mulighed for at forme deres egen tilværelse i højere grad.

- Dronningens beslutning ligger i tråd med lignende tilpasninger, som andre kongehuse på forskellig vis har gennemført i de senere år, lød det.

Ændringen gælder kun for prins Joachims fire børn, og der er således ingen ændringer for de fire børn, som kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har.

Beslutningen blev ikke taget godt imod af hverken prins Joachim, prinsesse Marie, grevinde Alexandra eller deres børn.

Grevinde Alexandra sagde straks efter udmeldingen, at de var kede af det og i chok, samt at børnene ikke kunne forstå, ”hvorfor deres identitet tages fra dem”.

Prins Joachim har siden sagt, at det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd.

Overvejer ikke at forlade kongehuset

Selv om kongehuset de seneste dage har været ramt af splittelse, understreger prins Joachim og prinsesse Marie, at de ikke har overvejelser om at forlade det danske kongehus.

- Vi har aldrig været i tvivl om det. Jeg håber ikke, nogen er i tvivl om det, siger prinsesse Marie til B.T.

Hun ser beslutningen om at fratage titlerne som en del af en afvikling af deres families rolle i kongehuset, fremgår det.

Prins Joachim flyttede ind på Schackenborg Slot i Møgeltønder i 1993. I dag bruger han og prinsesse Marie samt deres børn slottet som familiens andet hjem.