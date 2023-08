Prinsesse Benedikte uddelte 200.000 kroner til sønderjyske børn og unge

Sønderjysk Pigekor underholdt ved arrangementet og fik også selv del i pengene. De faldt på et tørt sted, for koret har lige nu hårdt brug for to nye klaverer. Dirigent Mette Rasmussen udtrykker legatfølelsen kort og fyndigt.

- Man bliver enormt glad, man bliver beæret, og så er det med til at butikken til at løbe rundt, fastslår Mette Rasmussen.