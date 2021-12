Privat leverandør på vej med nye vaccinationscentre til Syd- og Sønderjylland

I takt med at smitten stiger, er der endnu engang fokus på vaccination mod covid-19.

Fra på mandag åbner det private Carelink tre nye vaccinationscentre i Syd- og Sønderjylland.

Med den lette adgang til vaccination, forventer driftsdirektøren Lars Bladt, at muligheden vil blive taget godt imod:

- Kapaciteten er blevet opjusteret, og jeg forventer, at der bliver tryk på, fordi danskerne ønsker at blive revaccineret, siger Lars Bladt til TV SYD.

Vaccinationsstederne i Fredericia og Brørup er nye, mens Carelink overtager driften af de allerede eksisterende lokale vaccinationssteder i Haderslev og Assens på Fyn.

Den nye vaccinationsindsats fra Carelink lægges oveni regionens andre vaccinationsmuligheder, der består af otte faste vaccinationscentre, mindre lokale vaccinations-pop-up-steder, de mobile enheder og over 200 praktiserende læger.

Koncerndirektør Kurt Espersen er glad for, at der nu bliver endnu flere steder at blive vaccineret i regionen:

- Det skal være nemt og hurtigt at blive vaccineret – og vaccinationen skal gerne være tilgængelig så tæt på borgernes hjem som muligt. Jeg håber, at aftalen med Carelink om de nye vaccinationssteder betyder, at endnu flere vil takke ja til at blive vaccineret og revaccineret. Ved at blive vaccineret opnår man den bedste beskyttelse mod at blive alvorligt syg og indlagt. Med de fire nye vaccinationssteder vil vejen til vaccination forhåbentlig blive både nemmere og kortere for de fleste, siger Kurt Espersen i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark..

Centrene kommer til at tilbyde et mix af drop-in vaccination og tidsbestilling i første omgang.