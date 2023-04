Producent tilbagekalder svinekød solgt i Rema 1000

Der er blevet konstateret salmonella i medister solgt i Rema 1000.



Det oplyser producenten bag, Himmerlandskød A/S, i en pressemeddelelse.

Derfor tilbagekalder virksomheden nu medister, hakket grise- og skinkekød af mærket Frilandsgris og opfordrer forbrugere, der har købt kødet, til at kassere det eller returnere det til butikken.

Det gælder også, selv om kødet har været nedfrosset.



Det vedrører medister af mærket Frilandsgris med 10 procent fedt, produceret mellem 12. og 14. april 2023.

For hakket grisekød af samme mærke med 8-12 procent fedt gælder det for de varer, der er produceret mellem 10. og 17. april.

Hakket skinkekød af mærket Frilandsgris med 4-7 procent fedt, produceret mellem 10. og 17. april, tilbagekaldes også.

Rutinemæssig prøveudtagning

Det er i forbindelse med en rutinemæssig prøveudtagning, at der er konstateret salmonella i medister fra Frilandsgris.

Himmerlandskød A/S oplyser, at det er på baggrund af et forsigtighedsprincip, at man også tilbagekalder hakket grise- og skinkekød.

Symptomer på en salmonellainfektion er blandt andet diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.