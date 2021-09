Professor giver tre gode råd til at leve videre med covid-19

En del af samfundet

Endnu et skridt mod en mere normaliseret hverdag er de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som viser, at det ikke længere er en nødvendighed at sende folkeskoleelever hjem i isolation, hvis en klassekammerat bliver testet positiv for covid-19.

Det, mener den sønderjyske professor også, er den rette vej at gå.

- Det er jo en afvejning, men vigtigst er, at vi skal kunne følge med på sygehusfronten. Risikoen, ved det, er selvfølgelig, at der kommer små udbrud rundt omkring, men hvis man måler fordele mod ulemper, så vejer fordelene højere end ulemperne, siger han og tilføjer, at virussen er noget, samfundet skal lære at leve med.

- Jeg tror, coronasmitten vil være en del af samfundet og ligne en almindelig influenzaperiode, hvor nogle bliver syge og dør. Derfor skal vi også huske at holde fast i det, coronapandemien har lært os, siger professoren.

Han giver herunder tre gode råd: