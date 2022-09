Professorer: Brændeovne er dårligt for klima og helbred

Det er nemlig en af de mest forurenende måder at varme hjemmet op på, og så kan det være yderst sundhedsskadeligt, advarer professorer. Det skriver TV 2 Lorry.

Torben Sigsgaard, der er læge og professor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, påpeger, at røg fra brændeovne er en af de helt store syndere, når det kommer til partikelforurening.

- Det betyder i sidste ende mere brænderøg i miljøet, som har en dokumenteret og meget negativ effekt på helbredet, siger han og understreger, at det blandt andet fører til øget risiko for kræft og lungesygdomme.

I løbet af den seneste uge har flere forhandlere meldt om en særdeles stor stigning i efterspørgslen på brænde på bagkant af de markante stigninger i energipriser.

Sigsgaard bakkes op af Steffen Loft, som er professor på Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Han kalder brændeovne den mest uhensigtsmæssige måde at varme sin bolig op på.

- Hvis man gør det for at spare lidt på kontoen, så bør man genoverveje det – ikke kun for ens eget helbred, men også for ens naboer. Man har jo også et vist ansvar over for dem, man bor i nærheden af, siger han til mediet.