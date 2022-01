Prognose: Sådan rammer stigende energipriser

Ekstraregning på 4200 kroner om året

Selvom priserne på gas og el er faldet en anelse efter at have været på himmelflugt hen over julen, så ligger priserne stadig højere end normalt. Særligt på gas.

Derfor ventes den samlede ekstraregning til opvarmning at lande på 4200 kroner for hele 2022 – svarende til 350 kroner om måneden.

- Havde modelfamilien varmet op med fjernvarme – der i gennemsnit ikke er steget i pris, om end det visse steder i landet er – ville de altså have haft udsigt til en mindre stigning i rådighedsbeløbet, skriver privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen i prognosen.

Faldet i rådighedsbeløbet kommer trods forventninger om lønstigninger på 3,2 procent i år. Det vil give et løft i indkomsterne.

De generelle priser er dog også steget, så hvor fremgangen i reallønnen, der er et udtryk for, hvor meget man kan købe for sin løn, i takt med at priserne stiger, steg med knap 1 procent i 2021, falder den til knap 0,8 procent i 2022.

Danske Bank forventer, at den vil stige til cirka 2 procent i 2023.