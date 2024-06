Prognose viser uvejr på vej - her truer skybrud og torden

Efter en næsten tør uge her i juni, skal vi have et stort regnvejr forbi fredag aften og natten til lørdag.

Der kan komme store mængder regn, og der er risiko for både kraftig regn og skybrud.

Fredagen starter dog overvejende tørt og lunt ud, og mange steder skal vi et godt stykke op ad eftermiddagen eller ud på aftenen, før skyerne for alvor bliver mørke.

Men i løbet af aftenen forventes ret intense byger fra syd med risiko for torden og skybrud.

I aften- og nattetimerne vil regnen være vedvarende og kan give 20-35 millimeter, og flere steder kan den føre til udfordringer trafikalt og stedvis også med oversvømmelser.

Der vil ifølge TV 2 Vejret være en mindre risiko for skybrud i Jylland.