Psykolog: Derfor tror nogle mennesker på spøgelser

Du har sikkert fået spørgsmålet før, og det skyldes blandt andet, at troen på overnaturlige væsener og fænomener er noget, som altid har fulgt mennesket.

Ifølge Dorte Toudal Viftrup, lektor ved Syddanmark Universitet, klinisk psykolog og Ph.d i religionspsykologi, gør evnen til at kunne tro på noget større end os selv os til mennesker

- Religionspsykologien peger på, at vi har et iboende behov for at tro på noget, der er større end os selv. Det kommer til udtryk, uanset hvor oplyste vi bliver som mennesker og samfund. Så derfor tror jeg, at det er et behov mennesker vil have til alle tider, siger Dorte Toudal Viftrup.