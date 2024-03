Psykolog: Lyt, i stedet for at komme med løsninger

En undersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen i 2021 viser, at en fjerdedel af forældre til teenagere synes, det er svært at tale om, hvad der rører sig i barnets liv, når han eller hun er ked af det.

Det er særligt, når der er en problematik, der gør teenageren ked af det, at forældrene kan have svært ved at tale om trivsel.

Maja Vain Gilbert oplever, at forældre kan blive bange for at tale med deres barn om mistrivsel, fordi de frygter at sige noget forkert.

- Den fortrolige samtale handler først og fremmest om at sikre, at den unge føler sig hørt snarere end at diske op med specifikke løsninger. Ofte skal der ikke mere til, end at man lytter, siger hun og uddyber:

- Det er ikke forkert at tage kontakt til en fagperson, men i første omgang kan man prøve at lytte, anerkende og vise, at man er der.