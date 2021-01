Quiz og vind: Kan du svare på 20 syd- og sønderjyske spørgsmål om 2020?

Men hvor mange detaljer husker du egentlig fra året der gik?

Test din viden herunder og deltag i konkurrencen om en lækker købmandskurv til en værdi af 500 kroner.

Konkurrencen løber frem til 4. januar 2021 klokken 9.00, og du skal have minimum 15 rigtige svar for at deltage. Vinderen findes ved lodtrækning umiddelbart herefter. Hvis vi ikke har opnået kontakt med den første vinder den 5. januar klokken 9.00, trækkes en ny vinder og så fremdeles.