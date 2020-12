Raketter, heksehyl og bomberør: Så er der igen nytårskrudt

Årets fyrværkerisalg blev tirsdag skudt i gang over hele landet.

Det gælder også hos Fworks i Filskov, hvor indehaver Jan Arnberg Kristensen havde travlt med at få alt gjort klar.

- Det bliver spændende at se, hvordan salget går i år. Når vi nu ikke må være så meget sammen, kan det være at folk synes, det kan være lige meget med fyrværkeri. Men det kan også være, at mange vil have lidt ekstra fest i år, håber han.

Forventer stor omsætning

Ifølge en prognose fra Dansk Erhverv er der store forventninger til salget. Branchen anslår, at danskerne er klar til at bruge op mod 450 millioner kroner på fyrværkeri.

Mere afstand

I år spiller sikkerheden en ekstra rolle. For der skal ikke kun holdes afstand til fyrværkeri. Der skal også holdes afstand til hinanden på grund af corona.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er corona-forholdsreglerne ikke suspenderet, fordi det er nytår.

Skærpede straffe fra i dag

Selvom det fra tirsdag er tilladt at købe raketter og fontæner, er det først tilladt at fyre det af fra den 27. december og frem til og med 1.januar.

Samtidig er der fra i dag skærpede straffe for at skyde fyrværkeri af mod personer.

Det sker efter at flere episoder sidste år, hvor politi, beredskabsfolk og borgere blev beskudt med fyrværkeri.