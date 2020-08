Red Barnet gennemfører kontantløs landsindsamling

Et papskilt, en sms-kode og godt med håndsprit. Det er en del af opskriften på Red Barnets landsindsamling næste søndag, som støtter arbejdet med verdens udsatte og sårbare børn.

Organisationen har i år gentænkt landsindsamlingen og valgt at gøre den kontantløs på grund af corona, skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

- Coronapandemien har gjort, at vi er nødt til at tænke nyt, når det kommer til vores landsindsamling i år, og derfor har vi gjort den kontantløs. Det betyder, at indsamlingen bliver den nemmeste for vores indsamlere nogensinde. Og samtidig er landsindsamlingen vanvittig vigtig, fordi corona-krisen rammer verdens udsatte børn særligt hårdt. De betaler den højeste pris for følgevirkningerne af pandemien, siger generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun henviser til, at en undersøgelse fra FN forudser, at op mod 6.000 børn under fem år er i risiko for at dø om dagen som følge af corona. Det hænger blandt andet sammen med, at livsvigtige vaccinationsprogrammer er sat i stå, og sundhedssystemerne er presset til det yderste, hvilket har konsekvenser for blandt andet fødende kvinder.