Red Barnet: Tal med dine børn om nye råd om hjemmeberedskab

Sådan lyder rådet fra Pernille Spitz, der er psykolog i Red Barnet.



- Hvis børn har en abstrakt forestilling om, at der kan komme krig, så vil de som regel forestille sig noget med bomber, atombomber og beskyttelsesrum. Og det er jo ikke det, som den nuværende advarsel går på, siger hun.

Beredskabsstyrelsen offentliggjorde lørdag en række råd, der skal sikre, at danske husstande kan klare sig selv i op til tre dage.

De indebærer blandt andet, at man i tilfælde af en krisesituation skal beregne tre liter vand om dagen for hver person i husstanden. Derudover at man skal sørge for at have konserves på lager, som kan tilberedes uden ovn eller komfur.

Der er umiddelbart ikke en risiko for et konventionelt angreb på Danmark, men en risiko for hybridangreb er reel ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

- Det er godt at forklare børnene konkret, at det handler om, at vi kan få hacket vores el- og mobilnet og vandforsyning, siger Pernille Spitz.

Situationen skal afdramatiseres og gøres konkret, hvor man med fordel kan inddrage børnene i arbejdet med forberedelserne.



Derudover skal man også være opmærksom på de lidt større børn, som er på sociale medier, fordi der er chance for spredning af misinformation.



Det vigtigste er ifølge psykologen, at man ikke efterlader sine børn alene med bekymringerne.