Regeringen finder millioner til digital opgradering

Sådan lyder en af ambitionerne i det kommende finanslovsudspil, som minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm (V), fremlagde lørdag.

Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til den såkaldte bredbåndspulje, hvor lokalområder med dårlig internetforbindelse kan søge midler til at få etablereret bredbånd.

Det er en glædelig nyhed, fortæller partikollegaen Anni Matthiesen (V), der er medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer og valgt ind i i Vejenkredsen i Sydjyllands storkreds.

- Det er en god dag i dag! Vi, der bor herude, ved godt, hvor meget en ordentlig internetforbindelse betyder. En dårlig forbindelse kan være årsag til, at man fravælger landdistrikterne både som privatperson og virksomhed, og derfor er er vigtigt, at vi sørger for fortsat at forbedre vilkårene, siger hun til TV SYD.

Udover bredbåndspuljen afsættes også 100 millioner til landsbyfornyelse. Det glæder formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Han frygtede, at området blev overset i en stram finanslov.

- Jeg vil gerne rose landdistriktsministeren og regeringen for at prioritere midler til såvel bredbåndspuljen som landsbyfornyelse i en tid, hvor økonomien er spændt hårdt for, siger han i en pressemeddelelse.