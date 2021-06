Regeringen: Forældres indkomst skal styre gymnasiers optag i byerne

Ifølge regeringen bør forældrenes indkomst fremover spille en hovedrolle, når elever skal fordeles på de gymnasiale uddannelser i de store byer.



Samtidig skal der sættes et loft på optaget på de største gymnasier i et forsøg på at give trængte gymnasier uden for byerne en bedre chance for at tiltrække flere elever.

Det fremgår af et udkast til en aftale om et nyt system for optag på de gymnasiale uddannelser, som Ritzau er i besiddelse af. Der er tale om et udkast til en aftale, og aftalen kan derfor ende med at se anderledes ud.

Pressemøde klokken 16 om aftalen

Børne- og undervisningsministeriet har indkaldt til et pressemøde klokken 16, hvor netop en sådan aftale skal præsenteres.

Gymnasiale uddannelser omfatter både stx-uddannelser, men også hf-uddannelser og hhx-uddannelser.

I udkastet beskrives, hvordan der skal laves to modeller for, hvordan optag på de gymnasiale uddannelser skal foregå. Den ene model gælder for de gymnasiale uddannelser i de største byer.

Indkomst og transporttid bliver muligvis afgørende

Her skal der kigges på forældrenes indkomst, og herefter skal optaget af elever tilpasses en model for hvor mange fra hjem med høj, middel og lav indkomst, hver uddannelse skal have.

Det skal modvirke det, som aftaleparterne beskriver som en skæv social sammensætning på uddannelserne.

Uden for de store byer er modellen en anden. Her er der stadig kigget primært på, hvor let eleverne har ved at komme til diverse gymnasiale uddannelser.

En ændring er dog med i aftaleudkastet. Fremover skal der kigges på transporttid frem for transportafstand.

Til gengæld skal der skrues på andre håndtag for at prøve at skaffe flere elever til de gymnasier uden for de største byer, der kan se frem til et faldende antal elever.

Store gymnasier skal skrue ned for optag

De største gymnasier skal have et strammere loft over, hvor mange elever de kan optage. Derudover skal der laves et minimum for at sikre, at der er nok elever til et bestemt antal hold på de små gymnasier.

Derudover fremgår det af aftaleudkastet, at muligheden for at komme på venteliste afskaffes - om muligt allerede fra næste år.

Dermed kan man ikke starte på et gymnasium, mens man står på venteliste til at kommer over på et andet.

Det skal forhindre, at eksempelvis de mest populære gymnasier løbende dræner de andre gymnasier.