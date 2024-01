Regeringen foreslår at nedlægge alle 98 ældretilsyn

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Berlingske.



I dag driver hver enkelt af de 98 kommuner deres eget tilsyn, og tilsynet skal mindst en gang om året kontrollere institutionerne i området og sikre, at ældreplejen er i orden og overholder gældende regler.

Med forslaget skal ét tværkommunalt ældretilsyn sikre, at alle tilsyn, der skal udføres på institutionerne, sker én dag om året.

Hun mener, at forslaget vil afhjælpe problemer med, at forskellige tilsyn overlapper og nogle gange modarbejder hinanden.

Mette Frederiksen siger desuden, at medarbejderne skal bruge deres tid på "kerneopgaven og ikke alt muligt andet":

- Det kræver, at vi politisk siger, at tilsyn og kontrol ikke er det vigtigste mere, siger statsministeren til Berlingske.

Meningen er, at det skal blive nemmere for institutionerne at håndtere tilsynene og at bringe "den samlede mængde af kontrol ned".