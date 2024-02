Regeringen foreslår automatisk registrering af organdonorer

- Når vi foreslår det her, så er det fordi, at vi har mere end 400 danskere, som står på venteliste til et nyt organ.



- Desværre havde vi sidste år næsten 30 dødsfald blandt folk på listen, og de dødsfald vil vi gerne undgå ved at få flere til at være organdonorer, siger statsminister Mette Frederiksen (S) til DR.

Selvom alle fremover automatisk vil blive registeret som organdonorer, hvis forslaget vedtages, skal den enkelte ind og bekræfte det i systemet. Det skriver Politiken.

Går man ikke ind og bekræfter, at man ønsker at være på donorlisten, vil det ifølge regeringens forslag fortsat være sådan, at de pårørende skal tage stilling til, om organerne må doneres, hvis en af deres kære er hjerte- eller hjernedød.