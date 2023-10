Regeringen forlænger grænsekontrol mod Tyskland

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.



Forlængelsen skyldes truslen efter koranafbrændinger over sommeren samt den "markante, bredspektrede og vedvarende trussel" fra fremmede staters efterretningstjenester.

Det uddybes ikke yderligere, fra hvilke lande der kommer en trussel.

Der er ligeledes et migrationspres. 11 lande har på nuværende tidspunkt et antal asylansøgere højere end i 2015 og 2016.

Bekymret for pres

Det hører med til billedet, at Danmark stadig registrerer foreløbig et meget lavt antal spontane asylansøgere. Men regeringen er altså bekymret for et kommende pres.

Det blev besluttet i april i indeværende år at omlægge grænseindsatsen mod Tyskland, så den fokuserer mere på at bekæmpe kriminalitet frem for indrejsekontrollen. Det er den model, der videreføres nu.