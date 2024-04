Regeringen forlænger midlertidig grænsekontrol

Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Grænsekontrollen stod til at udløbe i maj.

- Danskernes tryghed og sikkerhed er en kerneprioritet for regeringen. Det er regeringens vurdering, at det aktuelle trusselsbillede gør det nødvendigt at opretholde den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland, udtaler Peter Hummelgaard i meddelelsen.

Danmarks grænsekontrol mod Tyskland er på såkaldt midlertidig basis, men den er blevet forlænget en række gange, siden den blev indført i januar 2016.

De gentagne forlængelser af grænsekontrollen har vakt kritisk opmærksomhed i EU, der har haft igangsat undersøgelser af, hvorvidt det er lovligt.