Regeringen fremrykker erstatninger til minkavlere

Regeringen lovede i regeringsgrundlaget fra december at komme med en plan for udbetaling af erstatning til minkavlerne i første kvartal i år. Det nåede de ikke helt, men her til formiddag kom planen så. Den består efter de foreløbige oplysninger af tre dele:

- Erstatningerne skal udbetales hurtigere, nemlig i 2024 i stedet for 2027, som oprindeligt planlagt.

- Minkavlernes forskud på erstatning skal være 70 og ikke kun 50 procent af den forventede erstatning

- Der skal ansættes flere til at behandle erstatningsansøgningerne.