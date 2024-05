Det er første gang i 50 år, at der laves større ændringer i reglerne på abortområdet, og ifølge indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) er det på tide.



- Sundhedsfagligt er der intet belæg for den nuværende ugegrænse, og der er heller ikke noget, som tyder på, at der vil komme betydeligt flere eller senere aborter ved at flytte ugegrænsen.

I september 2023 foreslog et flertal i Etisk Råd at hæve grænsen, fordi Danmark har en af de mest restriktive abortgrænser i Vesteuropa.