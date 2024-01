Regeringen ønsker borgernære medarbejdere i ny ældrelov

I en pressemeddelelse oplyser Social-, Bolig-, og Ældreministeriet, at medarbejderne i fremtiden ikke skal dokumentere deres dagligdagsarbejde med personlig pleje og omsorg, hvis det står til regeringen.

Helt konkret ønsker regeringen, at medarbejderne i fremtiden skal bruge tiden på at være mere borgernære og omsorgsfulde - frem for at skulle dokumentere deres arbejde i skemaer.

Derudover vil regeringen arbejde for at de dokumentationer, som stadig skal registreres, skal minimeres og automatiseres i videst mulige grad.

- Hver gang medarbejderne bruger tid på unødvendige registreringer og dokumentation, er det vigtig tid, der går fra den ældre. Vi skal befri ældreplejen for minuttyranniet. Vi skal vise tillid til medarbejderne fremfor at kontrollere dem. Derfor skal det være slut med at dokumentere, at man ned på minuttet har passet sit arbejde, udtaler ældreminister Mette Kierkgaard.