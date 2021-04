Regeringen satser på at omdanne kokasser til brændstof

Kritiske støttepartier

Regeringen har ikke lavet beregninger, der viser, hvor mange arbejdspladser der eventuelt går tabt eller vindes i udspillet.

- Vi har sagt, at vi vil holde på arbejdspladserne. Og udspillet er lavet, så vi kan undgå at tabe arbejdspladser. Vi vil hellere skabe nye arbejdspladser, siger Prehn.

Regeringen har indkaldt til møder torsdag. Støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten vil utvivlsomt møde op med en del kritik.

Tirsdag aften, da lunser af udspillet kom frem i medierne, var der kritik fra støttepartierne. Det samme gjorde sig gældende onsdag, da udspillet var lagt frem.

Enhedslistens klimaordfører, Peder Hvelplund, siger i en skriftlig kommentar:

- Enhedslisten er her ikke for at understøtte regeringens hokuspokus-løsninger, men vil kæmpe for reelle reduktioner.

Hvelplund forventer svære forhandlinger, tilføjer han. SF-formand Pia Olsen Dyhr efterlyser større ambitioner og mere hastighed fra regeringen.