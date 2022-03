Regeringen tillader flagning med det ukrainske flag

De næste to uger er det tilladt for både private og offentlige myndigheder at flage med det ukrainske flag.

Justitsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at der gives ekstraordinær tilladelse i lyset af Ruslands invasion af nabolandet Ukraine.

- Efter den 16. marts 2022 vil der igen skulle søges om tilladelse til at flage med det ukrainske flag, skriver ministeriet.

Kun det danske flag er tilladt

Det er normalt ikke tilladt at benytte andre nationalflag end det danske i Danmark. Ønsker man at gøre det, kræver det tilladelse fra myndighederne.

Undtaget er det grønlandske flag, det færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget. Disse kan benyttes uden tilladelse.

Mange steder i verden har borgere og regeringer benyttet det ukrainske flag, eller det ukrainske flags farver - gul og blå - til at vise støtte og sympati med Ukraine, som blev invaderet af Rusland torsdag i sidste uge.

Hele verden viser medfølelses med Ukraine

Torsdag aften den 24. februar, samme dag som russerne om morgenen var gået ind i nabolandet, var Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads oplyst i Ukraines farver.

Det samme var historiske bygninger andre steder i Europas hovedstæder.

Også i resten af verden har man haft lignende tilkendegivelser.

I Japans hovedstad, Tokyo, lyste man de ukrainske farver ud over en høj regeringsbygning, og i australske Sydney har operahuset været farvet i blåt og gult.

I tillæg til symbolsk støtte har mange lande indført hårde sanktioner rettet mod Rusland, og en del lande har sendt våben og nødhjælp til Ukraine.

Rusland har angrebet Ukraine fra nord, øst og syd, og russerne har det seneste døgn sendt faldskærmssoldater ned i Ukraines næststørste by, Kharkiv, hvor der har været hårde kampe og voldsomme ødelæggelser.