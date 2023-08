Regeringen vil afsætte flere penge til erstatningsordningen til lodsejere, hvis husdyr er blevet angrebet af ulve. En del af midlerne går også til forsknings- og overvågningsinitiativer af ulvenes adfærd og færden.

- Jeg glæder mig over, at der nu er fundet flere penge til hjælp til bedre hegning mod ulve. For mig er det et skridt i den rigtige retning, hvor man nu kan udbrede muligheden for at få statstilskud, siger Anni Matthiesen fra Venstre.