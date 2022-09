Ændringen skal frigive to milliarder kroner. Den ene milliard skal bruges på universiteterne. Blandt andet skal pengene sikre de studerende mindst 15 timers undervisning om ugen. Den anden milliard skal bruges på den øvrige uddannelsessektor. Regeringens forslag er en del af reformudspillet "Danmark kan mere III", der præsenteres mandag.

Venstre har ligesom regeringen et ønske om at skære et år af en del kandidatuddannelser. Det fortalte formand Jakob Ellemann-Jensen torsdag.