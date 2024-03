Regeringen vil forlænge og gøre værnepligten lige for kvinder og mænd

- En helt afgørende del af at styrke Forsvaret er, at danske unge bliver del af vores fælles forsvar. Derfor skal vi også have en større grad af værnepligt, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) på et pressemøde med regeringstoppen



Det er regeringens udspil til de kommende forhandlinger om næste delaftale af forsvarsforliget.

Regeringen vil samtidig forlænge værnepligten til 11 måneder.

Flere milliarder til forsvaret

Desuden vil regeringen tilføre Forsvaret nye milliarder, så Danmark fra næste år vil bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på eget forsvar.



Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet onsdag, hvor hun er flankeret af forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

I 2023 brugte Danmark omkring 1,4 procent af bnp på eget forsvar, mens omkring 0,6 procent gik til støtte til Ukraine.

- Vi opruster for at undgå krig, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

- Danmark skal ikke være et land, der ligger i læ af andre, siger hun videre.

Konkret er der tale om et løft af forsvarsudgifterne på 40,5 milliarder kroner frem mod 2028. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.



Opbygning af hærens brigade

Samtidig skal der gennem omprioriteringer og effektiviseringer i Forsvarsministeriets koncern findes yderligere 14,3 milliarder kroner fra 2026 til 2033.

Den primære finansiering til den yderligere oprustning findes ved en lempelse af den strukturelle saldo.

De yderligere milliarder til Forsvaret skal blandt andet gå til opbygningen af hærens brigade, som er en dansk målsætning hos Nato.

Brigaden skal kunne stille med op til 6000 soldater, der kan indgå i Natos beredskabsstyrker på forhøjet beredskab. Opbygningen af brigaden er gennem mange år blevet forsinket.

Videre skal der også bruges penge på anti-ubådskapacitet, jordbaseret luftforsvar og nærluftforsvarsmissiler til søværnets skibe.

- Vi skal styrke dansk sikkerhed og forsvar hurtigere, end vi troede, siger Troels Lund Poulsen.

Der kommer også flere penge til Ukrainefonden i form af 4,4 milliarder kroner i 2024.