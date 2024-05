Regeringen vil gøre faglærte grønne

De skal ifølge regeringen være kraftcentre i forbindelse med grøn omstilling. Midlerne til klimaerhvervsskolerne er afsat med aftale om finansloven for 2023, hvor der er afsat cirka 100 millioner kroner årligt fra 2023-2028 og cirka 30 millioner kroner årligt fra 2029 og frem, oplyses det i en pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.



Derudover vil regeringen afsætte en halv milliard kroner til grøn efteruddannelse, opkvalificering og udstyr.

Endelig vil de også afsætte 23,5 millioner kroner årligt til studieture for erhversskolernes elever i håbet om at gøre det mere attraktivt. Dertil vil de forbedre muligheden for at komme på et udlandsophold i andre europæiske lande.